TFF'den Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA