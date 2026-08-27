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TFF'den Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi Tebriği

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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