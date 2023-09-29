TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı. İlk günün maçlarında City Line Alanya Belediyespor ve Türklerspor galip geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı, 4 takımın katılımıyla start aldı.
Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakaların ilk gününde City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 7-0 mağlup etti.
Günün ikinci maçında ise Türklerspor, Armoni Alanya Kestelspor'u 6-3 yendi.
Pazar günü sona erecek organizasyonda, yarın City Line Alanya Belediyespor-Alanya Kestelspor ile Türklerspor-Alanya Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.