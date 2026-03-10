TFF'den Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Trabzon spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.