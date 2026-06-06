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TFF Olağan Mali Genel Kurulu yarın Ankara'da yapılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde yarın Ankara'da bir otelde saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda 2025-2026 dönemi faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve ibra oylaması görüşülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanması durumunda yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkentte bir otelde yapılacak genel kurul, saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurulda, TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alınacak. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşülecek.

TFF Başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerine yönelik ibra oylaması yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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