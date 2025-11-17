Haberler

TFF'nin FIFA'ya İlettiği İlave Transfer Talebi Red Edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Kasım'da FIFA'ya yaptığı ilave transfer dönemi talebinin, uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmediğini açıkladı. Liglerin planlandığı şekilde devam edeceği belirtilirken, amatör futbolcular için transfer dönemi 27 Kasım'a kadar sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Kasım'da FIFA'ya ilettiği ilave transfer dönemi talebinin uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir." denildi.

Liglerin planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.

TFF 2. Lig statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A takım listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir. TFF 3. Lig'de olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Lig'de de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
