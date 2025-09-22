TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Görevde Olduğunu Açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çıkan spekülatif haberleri yalanlayarak, Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor