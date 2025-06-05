TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
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TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
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TFF, yeni sezon öncesinde disiplin talimatlarında değişikliklere gitti. Yönetim Kurulu'nun 28.05.2025 tarihli toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yapıldı ve güncel cezalar duyuruldu. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 28.05.2025 tarih ve 39 sayılı toplantısında Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verildi.

KIRMIZI KART CEZASINDA DEĞİŞİKLİK

Federasyon, yapılan değişikliklerin ardından Futbol Disiplin Talimatı'nın güncel cezalarını duyurdu. TFF'nin internet sitesinde yayınlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı.

Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu. Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı.

TFF'YE BİLDİRİLECEK

Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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