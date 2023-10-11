TFF, İncirliova'da maç saatlerini çakıştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nı kullanan 3. Lig ekibi Efeler 09 SFK ile Bölgesel Amatör Lig ekibi İncirliova Belediyespor'un maçlarını pazar günü oynanacağını açıklarken, aynı statta arka arkaya oynanacak maçların saatlerini çakıştırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa oynayan Efeler 09 SFK ligin 6. haftasında Pazarspor'u konuk edecek. Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekiplerinden İncirliova Belediyespor ise ilk haftada oynayacakları Aydın derbisinde Sökespor'u ağırlayacak. TFF, İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nı kullanan iki Aydın temsilcisinin maçlarını pazar günü olarak açıklarken, maç saatlerinde hata yaptı. TFF resmi internet sitesinde İncirliova Belediyespor maçını saat 14.00'te Efeler 09 SFK maçının ise saat 15.30'da başlayacağını duyurdu. Bu durumu fark eden İncirliova Belediyespor yönetimi, konuyu TFF'ye aktarıp maçlarının cumartesi gününe alınması için başvuruda bulundu.

Öte yandan, TFF'nin söz konusu takımların müsabaka programını düzenlemesi bekleniyor. - AYDIN