TFF, Hakemlerin Gelişimi İçin Eğitim Programı Düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin teknik, fiziksel ve mental gelişimlerini desteklemek amacıyla Riva'daki tesislerinde kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Süper Lig'in ilk 12 haftası analiz edildi, üst klasman hakemlerine bireysel geri bildirimler verildi.

Eğitim ve antrenmanlar, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) Programı kapsamında yürütüldü. REPU ekibinden Vitor Melo Pereira, Alan Snoddy, Joao Ferreira ve Jouni Hyytia, seminer süresince çeşitli teknik oturumlar, analiz çalışmaları ve grup dersleri gerçekleştirdi.

Üst Klasman Hakemleri ile performans analizleri paylaşıldı

5 Kasım Çarşamba günü üst klasman hakemleri, aylık geri bildirim toplantısına katıldı. Toplantıda geçtiğimiz ayın performans analizleri ve bireysel geri bildirimleri paylaşıldı. Hakemler ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, hakemlere özel bir konuşma yaparak başarı dileklerinde bulundu.

Süper Lig'in ilk 12 haftası analiz edildi

4-6 Kasım tarihleri arasındaki Üst Klasman Yardımcı Hakem Semineri kapsamında Trendyol Süper Lig'in ilk 12 haftasındaki performanslar ayrıntılı bir şekilde analiz edildi. Yardımcı hakemler, teknik oturumlarda bilgi düzeylerini güncelledi; saha uygulamalarında ise Atletik Performans Departmanı'nın katkılarıyla fiziksel ve teknik becerilerini birleştirerek teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdü.

Eğitim programı, 7 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen Klasman CORE Semineri ile tamamlandı. UEFA tarafından genç ve gelişim aşamasındaki hakemlerin teknik, fiziksel ve mental becerilerini uluslararası standartlarda geliştirmek amacıyla uygulanan kapsamlı bir eğitim ve mentörlük sistemi olan CORE Semineri'nde (Centre of Refereeing Excellence), programına dahil olan 7 klasman hakemi ve mentörleri, CORE Program Direktörü Alan Snoddy yönetiminde bir araya geldi. Program süresince hakemlerin bireysel performansları incelendi, gelişim alanları üzerinde teknik değerlendirmeler yapıldı. - İSTANBUL

