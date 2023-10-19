TFF, Gazze'deki zulme sessiz kalmadı! Maçlara siyah bantla çıkılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi. Ayrıca maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacak.

TFF, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah bant ile çıkmasına ve maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

MAÇLARA SİYAH BANTLA ÇIKILACAK

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.