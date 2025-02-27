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TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti

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TFF, Galatasaray'ın Süper Lig'deki Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi talebini reddetti. Galatasaray, pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuru, Kasımpaşa tarafından kabul edilmişti ancak TFF tarafından reddedildi. Galatasaray ile Kasımpaşa, 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Süper Lig devi Galatasaray, pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. 343 Digital'in haberine göre; Konyaspor ile evinde ,Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.

TFF, Galatasaray'ın maç ertelenme talebini reddetti
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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