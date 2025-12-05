TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar D-Smart'ın konuğu oldu

D-SMART'TA Haftanın Konuğu programında Aykut Aydın ve Semih Sezerli ikilisi, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar'ı ağırladı.

Türk futbolunda son dönemde yürütülen altyapı reformlarını anlatan Bayraktar, sahadan elde ettikleri verileri, yapılan ziyaretleri ve gelecek planlarını detaylandırdı.

'7 BÖLGEDE 65 İL ZİYARET ETTİK'

Emrah Bayraktar, programda yaptığı açıklamalara, "7 bölgede 65 il ziyaret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Yol haritamız; Türkiye'yi gezerek yapmak istediklerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak ve geliştirmek" diyerek başladı.

Uzun yıllar sahada çalışmış biri olarak birçok antrenörü yakından tanıdığını belirten Bayraktar, bu ziyaretlerin kendilerini daha da geliştirdiğini söyledi ve

sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ziyaretlerin ardından 3'üncü Lig ve 2'nci Lig teknik direktörlerini Riva'ya davet ettik. Adım adım yapmak istediklerimizi paylaşarak buraya kadar geldik. Gelişim ligleri çok dağınık ve organizasyon olarak bozuk bir yapıdaydı"

'OYUNCU SAYIMIZI 8 BİNDEN 18 BİNE ÇIKARDIK'

Bayraktar, elit sporcu yetiştirmenin yalnızca antrenmanla değil, sosyal temas ve doğru rekabet ortamlarıyla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "U14–U15'i, U16–U17'yi birleştirerek yeni bir lig dizayn ettik. U19 PAF Ligi'ni geri getirdik. Oyuncu sayımızı 8 binden 18 bine çıkardık fakat bunu yaparken kaliteyi düşürmemek ana önceliğimizdi" şeklinde konuştu.

'İNSANLARLA BİREBİR TEMAS ETMEMİZ GEREKİYOR'

Bayraktar, mesleğin doğası gereği sahada ve yolda olmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Riva'da bir odamız var ama oradan oturarak Şanlıurfa'ya, Hakkari'ye dokunamayız. İnsanlarla birebir temas etmemiz gerekiyor. Onlardan dinlediklerimiz hem bizi hem de Türk futbolunu geliştiriyor"

'ORGANİZE BİR FUTBOL ORTAMI GEREKİYOR'

Gençlerin futbola ilgisinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Bayraktar,

"Genç bir nüfusa sahibiz ve bunu değerlendirmeliyiz. Fakat A seviye elit bir sporcu yetiştirmek için sağlıklı ve organize bir futbol ortamı gerekiyor" diye konuştu.

'MÜSABAKALARDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNİ SINIRSIZ YAPTIK'

Altyapılarda oyuncu gelişiminin önemine dikkat çeken Bayraktar, "U19 yaş grubuna kadar tüm müsabakalarda oyuncu değişikliğini sınırsız yaptık. 14–15 yaş kategorilerinde devre arası kaleci değişimini zorunlu tuttuk" dedi ve her sporcuyu görmek istediklerini ekledi.

'MAÇ TAKVİMLERİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA TİTİZLİKLE AYARLIYORUZ'

Bayraktar, saha sorunlarının maç planlamasını en çok zorlayan konu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Maç takvimlerini mümkün olduğunca titizlikle ayarlıyoruz. U19 liglerini A takımın takvimine göre ilerletiyoruz. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig U19 maçlarını çarşamba gününe aldık."

'U19 LİGİ BU SEZON OCAK AYINDA 5 BÖLGEDE BAŞLAYACAK'

Bayraktar, "U19 ligi bu sezon ocak ayında 5 bölgede başlayacak. Daha uzun bir sezona yayılan, daha fazla maç içeren ve zorluk seviyesi daha yüksek bir format oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR ZORLU MAÇ OYNARSANIZ O KADAR GELİŞİRSİNİZ'

Uluslararası maçların gelişim için kritik olduğunu dile getiren Bayraktar, "Zorluk seviyesi yüksek maçları sezon geneline yaymanız gerekiyor. Ne kadar zorlu maç oynarsanız o kadar gelişirsiniz"

açıklamasını yaptı.

Bayraktar, yerel liglerin gelişmesinin uluslararası başarı için temel şart olduğunu vurguladı:

"Fenerbahçe Alanya'ya, Galatasaray Beşiktaş'a, Trabzonspor Samsun'a oyuncu verecek. Bu döngü olmalı ki Avrupa ile rekabet edebilelim."

'HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRMELERİ GEREKİYOR'

Altyapı antrenörlerinin değerinin artması gerektiğini belirten Bayraktar, "Bu insanların yetiştirdiği herkes futbolcu olmayacak ama hepsi insan olacak. Bu nedenle hem maddi hem manevi olarak hak ettikleri değeri görmeleri gerekiyor" dedi.

'TAKIM SAYISINI 20'DEN 70'E ÇIKARDIK'

Türkiye Şampiyonası'nda yapılan değişiklikleri anlatan Bayraktar, "Takım sayısını 20'den 70'e çıkardık. Organizasyonu Altınordu Tesisleri'nde profesyonel hale getirdik. 1.5 milyon Euro olan maliyeti 300 bin Euro'ya düşürdük" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE İLK DEFA BU KADAR HAKİMİZ'

Türkiye genelinde oluşturulan geniş izleme ağına dikkat çeken Bayraktar, "Çocuğun yaşadığı ilin önemi yok. Türkiye'ye ilk defa bu kadar hakimiz" dedi.

'TEKNİK EKİBE KAPSAMLI BİR EĞİTİM VERDİK'

Milli takımlar için ortak bir sistem çalıştıklarını belirten Bayraktar, "Tüm yaş gruplarında ortak oyun felsefesi için teknik ekibe kapsamlı bir eğitim verdik. U13'ten U14'e geçen oyuncu aynı sistemi görecek" diye konuştu.

'FUTBOL OKULLARI HIZLI VE DENETİMSİZ BÜYÜYEN BİR YAPIYDI'

Bayraktar, geldikleri ilk günlerden itibaren futbol okullarını sertifikalandırmaya başladıklarını belirtti:

"Futbol okulları hızlı ve denetimsiz büyüyen bir yapıydı. Hepsini belirli yeterliliklere tabi tutup sertifikalandırıyoruz."

'HEDEFİMİZ KALAN 16 İLİMİZİ DE TAMAMLAMAK'

Bayraktar son olarak, "Hedefimiz kalan 16 ilimizi de tamamlamak, ülkemizdeki futbol nüfusunu nitelikli şekilde artırmak, milli takımımıza ortak bir oyun anlayışı kazandırmak ve gençlerimizi hem spora hem hayata en iyi şekilde hazırlamak" şeklinde konuştu.