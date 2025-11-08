TFF'den Yunus Akgün'e Geçmiş Olsun Mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, ameliyat olan Galatasaraylı milli futbolcu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF, Akgün'ün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiğini duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
