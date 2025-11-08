TFF'den Yunus Akgün'e Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ameliyat olan Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "A Milli Takım futbolcumuz Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, milli futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL