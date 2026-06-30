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TFF, yeni sezonda yabancı kuralında değişiklik yapılmayacağını açıkladı

TFF, yeni sezonda yabancı kuralında değişiklik yapılmayacağını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılmayacağını, 10+4 kuralının aynen uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralı konusunda açıklama yaptı. TFF, kuralda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve 10+4 yabancı kuralının yeni sezonda uygulanacağını açıkladı. Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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