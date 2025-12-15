Haberler

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını duyurdu. Değişiklik, Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolü'ne uygun olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçlarında da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulunun Türkiye Kupası statüsünde değişiklik gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
