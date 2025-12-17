Haberler

TFF ara transfer döneminin tarihini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil döneminin tarihlerinde değişiklik yaparak, 2 Ocak 2026 - 6 Şubat 2026 olarak belirledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu 2'nci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 yerine 2 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında olacağını açıkladı.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TFF'nin konuya ilgili önceki duyurusunda; İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
