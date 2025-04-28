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TFF'den Trabzonspor'a Teşekkür Mesajı

TFF'den Trabzonspor'a Teşekkür Mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybederek Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'a teşekkür etti. TFF, Trabzonspor'un tarihi başarıyı elde etmesinden dolayı takımı ve teknik direktörünü kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybederek Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'a teşekkür mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Çocuklar. UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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