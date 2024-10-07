Üye Girişi
Haberler

TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi

TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olarak Dünya Kupası için play-off oynama biletini almak istediklerini söyledi. İlk kez milli davet alan Atakan Karazor ile ilgili de konuşan Kazancı, "Sosyal medyadaki hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakaları hepimizi üzdü. Umarım bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Biz masum olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazancı, ilk kez davet alan Atakan Karazor ile ilgili de konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NA BU SEFER KATILACAĞIZ"

Milli Takımın, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta 4 puan aldığını hatırlatan Kazancı, "Averaj ile lider durumdayız. Uluslar Ligi'nin önemini anlatmamız lazım çünkü şu anda değeri çok bilinmiyor. Grubumuzu lider olarak tamamlarsak A Grubu'na yükselmiş olacağız. Dünya Kupası elemeleri öncesinde play-off oynama şansını otomatik olarak elde edeceğiz. Dolayısıyla son derece önemsiyoruz. İnanıyorum ki Samsun'da çok güzel bir atmosfer olacak. Daha önce 2023 yılında Galler'e karşı Samsun'da oynamıştık. Güzel bir atmosferde kazanmıştık. İzlanda deplasmanı her zaman iklimden kaynaklı zor. İzlanda'ya karşı deplasmanda hiç kazanamadığımızı düşünürsek, umarım bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Umarım Dünya Kupası elemelerine hazır bir şekilde başlayacağız. 2002 yılından itibaren katılamadığımız Dünya Kupası'na umarım bu sefer katılacağız" ifadelerini kullandı.

TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldiCeyhun Kazancı

"ATAKAN'IN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ceyhun Kazancı, "Atakan Karazor ilk kez aday kadroda yer alıyor. Atakan'ın milli takıma dahil olma süreci nasıl gelişti?" sorusuna "Son birkaç gündür sosyal medyadaki hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakaları hepimizi üzdü. Umarım bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan'ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle Futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı. Kendisi şu anda Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı'nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraati ile dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya'da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" yanıtını verdi.

TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldiAtakan Karazor

"DENİZ GÜL İLE GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Ceyhun Kazancı, A Milli Takıma yeni isimler kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, "Basında da ismi geçen bazı oyuncular var. Bizim 1 numaralı hedefimiz Milli Takım havuzunu genişletmek. İnanıyorum ki çok yakın zamanda birkaç tane daha hali hazırda ismi geçen ismi milli takıma kazandıracağız. Eren Dinkçi, yakın zamanda gelecek. O artık bizim havuzumuzda. Form durumuna göre geliş gidişler başladı. Deniz Gül ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda İsveç 21 Yaş Altı Takımı'nda oynayan bir oyuncu. Kendisinin de gönlü var. İlerleyen zamanlarda kendisini kazandırmak istiyoruz. Aral Şimşir zaten şu anda Ümit Milli Takım kadrosunda. En alt kategorilerden itibaren yoğun bir çalışmamız var" değerlendirmesinde bulundu.

TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldiDeniz Gül

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ceyhun Kazancı Atakan Karazor Uluslar Ligi Futbol Masum Dünya Yaşam Spor

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler! MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler! Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı? Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)? Bay geçen takım 3 puan alır mı, puan veriliyor mu? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.