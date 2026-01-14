PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi. Ayrıca Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran da ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
