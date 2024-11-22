Üye Girişi
Haberler

TFF'den, Montella'yı zora sokacak istek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi B Lig 4. Grup'ta Karadağ'a 3-1 mağlup olması ve A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırması sonucu teknik direktör Montella'nın koltuğu sallanmaya başladı. Federasyon yetkilileri, kötü gidişatın nedenlerini sorgulamak ve Montella'dan bir rapor istemek üzere bir toplantı yapacak.

Uluslar Ligi A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını Karadağ'da kaybeden A Milli Takım'da İtalyan teknik adam ile federasyon bir toplantı yapacak. İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken federasyon yetkililerinin toplantıda kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı ve Montella'dan bir rapor isteyeceği ifade edildi.

ÇOK ELEŞTİRİLİYOR

Montella'nın 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldığı favori futbol sistemi olan forvetsiz oyunu ise büyük eleştiri almaya devam ediyor.

TFF'den, Montella'yı zora sokacak istek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.