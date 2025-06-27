TFF'den Montella kararı

TFF'den Montella kararı
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TFF'den Montella kararı
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilenecek. İmza töreni 30 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye'deki geleceği belli oldu.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella'nın 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.

İMZA TÖRENİ 30 HAZİRAN PAZARTESİ

TFF'den yapılan açıklamada, 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Montella için imza töreni gerçekleştirileceği duyuruldu.

TÜRKİYE PERFORMANSI

A Milli Takım'ın başında 23 maçta görev alan 51 yaşındaki Montella, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Montella, 1.74'lük puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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