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TFF'den Kulüplere: Çatışmayı körüklüyor ve zarar veriyorsunuz

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Türkiye Futbol Federasyonu, son zamanlarda gergin günlerin yaşandığı ve peş peşe açıklamaların yapıldığı Süper Lig kulüplerinin bu açıklamalarına yanıt veren bir bildiri yayımladı.

"CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK"

TFF'nin açıklamasında kulüplerin adalet değil, ayrıcalık istediğine vurgu yapılırken, seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarına uygun cezai yaptırımlara devam edileceği belirtildi.

TFF'nin açıklamasının tamamı şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak; göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzda sağduyu, iş birliği ve diyalog ortamını güçlendirmek adına samimi bir çaba göstermiş olup, tüm paydaşlarımızı da bu çabaya ortak edebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Bu konuda pek çok spor kulübümüzden destek gördük; futbolda birleştirici ve uzlaştırıcı bir anlayışı hâkim kılabilmek adına büyük gayret gösterdik.

Ancak son dönemde üzülerek görmekteyiz ki; ligin son haftalarına girilirken spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir.

Rekabette üstünlük ve öncelik kazanabilmek adına sportmenliği, saygıyı, "fair play ruhunu" bir kenara bırakan kulüplerimizin her biri, aslında aynı zamanda Türk sporuna yön veren kültür ve kimliklere, köklü geleneklere sahiptir.

Ancak ne yazık ki bu güzide spor kulüplerimizin günümüz temsilcileri asırlık kültürlerine tezat oluşturacak açıklamalar yapmayı sürekli bir alışkanlık haline getirerek, Türk futboluna ve toplum barışına açıkça zarar vermektedir. Farklı kültürlere, görüşlere, kökene sahip milyonlarca insanın aynı renklere gönül vererek galibiyet sevincinde ve mağlubiyet hüznünde buluşmasını sağlayan futbol, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Rakibi daha iyisine, daha büyük başarılara teşvik futbolun niteliğini yukarı çekerken, hakarete varan söylemler tabir-i caizse yeşil sahaları çamurlaştırmakta, futbolu zevksiz ve oynanmaz hale getirmekte, spor kültürünü aşağı çekmektedir.

Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir.

İyinin yüceltildiği, kötünün ayıplandığı bir kültürün evlatları olarak bir kez daha futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz.

Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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Yorumlar (3)

SMMM:

BADEM BIYIK SEN ŞU TFF DEN GİT TÜRK FUTBOLU RAHATLAR.

43
1
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Murat Ülger:

Türk futboluna en büyük zararı sen veriyorsun. Utanmadan birde milleti sağduyuya davet ediyor.

19
1
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Inan Ozkaya:

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