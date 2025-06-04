TFF'den Kırmızı Kart Cezasına Yeni Düzenleme

TFF'den Kırmızı Kart Cezasına Yeni Düzenleme
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Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcuların kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabakalarda çekeceğini duyurdu. Ayrıca, futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenlemelerde kulüplerin kazanç ve harcamalarını federasyona bildirmesi gerekecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti. Futbolcular kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabakalarda çekecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti. Yeni sezonda futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerliydi. TFF, ayrıca futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de değişikliğe gitti. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı gibi tüm kazanç ve harcamaları federasyona bildirecek. İbraz edilmeyenlerin tespiti durumunda ise ceza kesilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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