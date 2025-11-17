İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.

TFF'DEN JUVENTUS'A RET

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, takımının en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ın milli takım maçının sonrasında Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. Haberde, TFF'nin Juventus'tan gelen bu talebi geri çevirerek kabul etmediği aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN VERİLDİ

Haberin devamında; TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na takımına geri dönme izni verdiği dile getirildi.