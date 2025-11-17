Haberler

TFF'den Juventus'a ret

TFF'den Juventus'a ret
Juventus, futbolcusu Kenan Yıldız'ın milli takımdan Torino'ya daha erken dönmesi için TFF ile temasa geçti. İtalyan basını, TFF'nin Juventus'un yaptığı bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

  • Juventus, Kenan Yıldız'ın milli takım maçı sonrası Torino'ya erken dönüşü için TFF'ye talep gönderdi.
  • TFF, Juventus'un Kenan Yıldız için erken dönüş talebini reddetti.
  • TFF, sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na takımına geri dönme izni verdi.

İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.

TFF'DEN JUVENTUS'A RET

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, takımının en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ın milli takım maçının sonrasında Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. Haberde, TFF'nin Juventus'tan gelen bu talebi geri çevirerek kabul etmediği aktarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN VERİLDİ

Haberin devamında; TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na takımına geri dönme izni verdiği dile getirildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
