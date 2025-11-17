TFF'den Juventus'a ret
Juventus, futbolcusu Kenan Yıldız'ın milli takımdan Torino'ya daha erken dönmesi için TFF ile temasa geçti. İtalyan basını, TFF'nin Juventus'un yaptığı bu teklifi kabul etmediğini belirtti.
- Juventus, Kenan Yıldız'ın milli takım maçı sonrası Torino'ya erken dönüşü için TFF'ye talep gönderdi.
- TFF, Juventus'un Kenan Yıldız için erken dönüş talebini reddetti.
- TFF, sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na takımına geri dönme izni verdi.
İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.
TFF'DEN JUVENTUS'A RET
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, takımının en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız'ın milli takım maçının sonrasında Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. Haberde, TFF'nin Juventus'tan gelen bu talebi geri çevirerek kabul etmediği aktarıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN VERİLDİ
Haberin devamında; TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na takımına geri dönme izni verdiği dile getirildi.