TFF'den Ferhat Gündoğdu Açıklaması: Görevine Devam Ediyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu ve medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
