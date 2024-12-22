TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyon arasında 1-1 sona eren Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun nedeniyle skandal bir diyalog yaşandı.

FENERBAHÇE, BU HAKEMLER İÇİN DOSYA HAZIRLAYIP TFF'YE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticiler, Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının yer aldığı görüntülü bir dosya hazırlayıp, TFF yönetimine iletti. MHK hakemlerin kötü bir yönetim gösterdiğini kabul etti ama işler orada bitmedi.

FEDERASYONA VERİLEN DOSYADA YER ALAN POZİSYONLAR

TFF'ye verilen kapsamlı dosyada Fenerbahçe'nin iki net penaltısının verilmediği vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin dosyasındaki hakem hataları;

Eyüpsporlu futbolcu Melih Kabasakal 5 sarı kartlık faule karşın maçı kartsız tamamladı. Caner Erkin kart gördükten sonra hakeme söylemlerine rağmen sahada kaldı. Tadic'in ortasında Melih'in elle oynamasına rağmen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun ve AVAR hake mi FIFA yardımcı hakemi olan Ceyhun Sesigüzel müdahale etmedi. Caner Erkin'in Osayi'ye dirsekle yaptığı harekete penaltı verilmedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun Trabzonspor-Kasımpaşa maçında benzer pozisyonda Enis Destan'a daha hafif harekete hakemi penaltı pozisyonu için izlemeye davet etmişti. En Nesyri'nin ofsayt sebebiyle iptal edilen penaltı kararında VAR 1 dakika gibi kısa sürede inceleme yaptı. Görüntü ekrana 8 dakika sonra verildi.

TFF'DEN OLAY YANIT

TFF'den yöneticiler, sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin ardından "Hakemler kötüydü ama siz de kötü oynadınız" diye yorum yaptı. Bu skandal cevap karşısında Fenerbahçeli yöneticiler, "Bizim iyi ya da kötü oynamamız başka konu. Sahada hakemi ve VAR'ı da yenmek zorunda değiliz. Siz bizim penaltımızı neden vermiyorsunuz?" diye sert bir tavır sergiledi.