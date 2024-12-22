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TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

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Fenerbahçeli, 1-1 berabere biten Eyüpspor maçında hakem Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının görüntülerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Federasyondan sarı-lacivertlilere "Siz de kötü oynadınız" yanıtı geldi.

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyon arasında 1-1 sona eren Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun nedeniyle skandal bir diyalog yaşandı.

FENERBAHÇE, BU HAKEMLER İÇİN DOSYA HAZIRLAYIP TFF'YE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticiler, Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının yer aldığı görüntülü bir dosya hazırlayıp, TFF yönetimine iletti. MHK hakemlerin kötü bir yönetim gösterdiğini kabul etti ama işler orada bitmedi.

FEDERASYONA VERİLEN DOSYADA YER ALAN POZİSYONLAR

TFF'ye verilen kapsamlı dosyada Fenerbahçe'nin iki net penaltısının verilmediği vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin dosyasındaki hakem hataları;

  1. Eyüpsporlu futbolcu Melih Kabasakal 5 sarı kartlık faule karşın maçı kartsız tamamladı.
  2. Caner Erkin kart gördükten sonra hakeme söylemlerine rağmen sahada kaldı.
  3. Tadic'in ortasında Melih'in elle oynamasına rağmen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun ve AVAR hake mi FIFA yardımcı hakemi olan Ceyhun Sesigüzel müdahale etmedi.
  4. Caner Erkin'in Osayi'ye dirsekle yaptığı harekete penaltı verilmedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun Trabzonspor-Kasımpaşa maçında benzer pozisyonda Enis Destan'a daha hafif harekete hakemi penaltı pozisyonu için izlemeye davet etmişti.
  5. En Nesyri'nin ofsayt sebebiyle iptal edilen penaltı kararında VAR 1 dakika gibi kısa sürede inceleme yaptı. Görüntü ekrana 8 dakika sonra verildi.

TFF'DEN OLAY YANIT

TFF'den yöneticiler, sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin ardından "Hakemler kötüydü ama siz de kötü oynadınız" diye yorum yaptı. Bu skandal cevap karşısında Fenerbahçeli yöneticiler, "Bizim iyi ya da kötü oynamamız başka konu. Sahada hakemi ve VAR'ı da yenmek zorunda değiliz. Siz bizim penaltımızı neden vermiyorsunuz?" diye sert bir tavır sergiledi.

TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAhmet Güney:

fbnin gol öncesi faulunude koysaydi dosyaya ne agladiniz be o kadar kollandiginiz halde agliyorsunuz

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

İlk 6 da olan hiçbir takimi yenemezlerler, her sene saçma sapan penaltilar,inanılmaz kararlar ile yarışta tutulmaya calisilirlar hala utanmadan yapı deyip hakkımız yeniliyor diye mağdur edebiyatı yaparlar..Bunların kafa yapısına ulaşabilmek imkansız..Kendileri çalıp kendileri oynarlar.. Sezon sonu Galatasaray 5. yıldızı takınca 6..yıldızı formalarına basarlarsa vallahi şaşırmam billahi şaşırmam..

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Haber YorumlarıHıdır can Koyun:

Ulan eyupun iptal edilen golune bakin birde attiginiz iptal edilmeyen gole bakin

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Haber YorumlarıHako Sanane:

Peki ya dürüstçe Eyüpsporun golünü neden iptal ettiniz orda bir şey yoktu diyede ilettiniz mi? Penaltı %50 dir. Ama atılan golün iptalı %100 dür

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Haber YorumlarıSert Adam:

Bu Cik Cikler kadar yüzsüz utanmaz görmedim bütün herkes Eyüpsporum 2 puani caldiginizi tartisiyor siz halen magduru oynuyorsunuz yuhhh be

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yüzsüz ve utanmazlar Eyüpspor'u alenen doğrayan hakem sonra frene bastı. Galibiyet golünü iptal ettiren yan hakem devreye girdi. Sizi itekleyerek Galatasaray'dan koparmayan TFF ye şükredin ve nankörlük etmeyin.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

O kadar iki yüzlüler ki djiku nun geçen hafta önceki maçta 6 sarı kartlık faule rağmen sadece 1 kez sarı görmesiyle ilgili yazı göndermiyorlar TFF ye, yine o kadar iki yüzlüler ki birçok maçta aldıkları saçma ve komik penaltıların haksız penaltılar olduğuna dair yazı göndermiyorlar TFF ye. Gerçekten bu kadar iki yüzlü bir rakibe karşı mücadele veriyor GS. İşin en komik ve en garip yanı da nedir biliyor musunuz? Hakem desteğini arkasına almasına rağmen yine de şampiyon olamıyorlar gerçekten çok garip. Demek ki gerçekten de iyiler (GS) sonunda mutlaka kazanıyormuş.

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

en nesri kafa atmaktan İrfan dirsek atmaktan kırmızı kart gormeliydi onlarda var miy mis?attıkları gol faulden iptal edilmelidir djiku aptalinin topu kaybedip kendini yere atması sayesinde nizami gol iptal edildi onu da yollamislar mi?fenev anca kendine yarar sağlamaya bakar adalet istemez eyubun hakkı yendi ali koç un kredi reklam düzeni yıkılacak Allah buyuk

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Haber YorumlarıSer_hat:

Mert hakanın küfürleri ne olacak

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