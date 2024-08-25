TFF'den Christoph Daum için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) vefat eden Teknik Direktör Christoph Daum için başsağlığı mesajı paylaştı.

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi. Alman teknik adamın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başsağlığı mesajı paylaşıldı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunda iz bırakan, ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanan, Türkiye ve Türk dostu Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursa spor'u çalıştıran Christoph Daum, Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca toplamda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Daum ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL