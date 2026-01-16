Kayserili antrenörlere ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); PFDK'dan ceza alan antrenörleri kamuoyuyla paylaştı. Kayserili antrenörlerin de cezası belli oldu.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörlerin cezası belli oldu. Bahis oynadıkları gerekçesi ile disipline sevk edilen Kayserili antrenörlerden en yüksek cezayı alan Kayserispor yardımcı antrenörü olarak görev yapan Kemal Dulda oldu. Listede Erciyesspor'da görev yapan Gökhan Ünal da bulunuyor. Antrenörlere verilen cezalar şu şekilde;

Kemal Dulda 12 ay, Metin İlhan 9 ay, Mustafa Çapanoğlu 9 ay, Gökhan Ünal 6 ay, Uğur Kulaksız 45 gün. - KAYSERİ