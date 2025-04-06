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TFF'den Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

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Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı ve başarılı yıllar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizin haklılığını ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 105. yıl dönümünü kutlarız. Köklü bir tarihe sahip olan ve dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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