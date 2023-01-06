Ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının yeni tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş- Antalyaspor mücadelesi İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Lig'de hafta içi karşılaşmalarının başlamasıyla gözler ertelenen mücadelenin ne zaman oynanacağına çevrilmişti. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi.

MÜCADELENİN YENİ TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.

PATLAMA NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Süper Lig'in 13.haftasında oynanması planlanan 13 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.