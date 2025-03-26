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TFF'de Yönetim Değişikliği: Ceyhun Kazancı İstifa Etti, Tahir Ediz Kıray Atandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından Tahir Ediz Kıray'ı yeni yönetim kurulu üyesi olarak atadı. TFF, Kazancı'ya Türk futboluna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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