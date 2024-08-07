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TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kurumda Etik Kurulu Başkanlığı'na getirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'ya Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylemesinin ardından istifalar peş peşe geldi. Aralarında Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunduğu 4 Yargıtay üyesi, TFF'nin yönetim organlarındaki görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde görev alan 4 Yargıtay üyesi istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DE 4 YARGITAY ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) peş peşe istifalar yaşandı. Aralarında FF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'nun da bulunduğu 4 Yargıtay üyesi görevinden istifa etti.

HACIOSMANOĞLU, "YARGITAY BAŞKANI İZİN VERMEDİ" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rıdvan Gündoğdu'ya TFF'deki görevi için Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in izin vermediğini söylemişti. İstifalar söz konusu açıklamadan sonra geldi.

TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"ETİK KURULU BAŞKANIMIZ VAR, TANIMIYORUM"

Hacıosmanoğlu şunları söylemişti: "Etik Kurulu Başkanımız var, tanımıyorum 2 sefer telefonda konuştum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüllerde bu var. Yargıtay Başkanımız 'Katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve adaletli yönetmek istiyoruz. Teamüller, bu kurumlardan TFF kurullarına görev alanlar var. Ben sizin gibi 50-60 turda seçilmedi. 10'da başladı, akşam 7'de bitti. Başsavcı vekilimize niye müsaade etmiyorsunuz, cevabı merak ediyorum. Onun bunun adamı diye koymadık, Türk futboluna liyakatli ve adil yönetelim diye yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyunun önüne koyarız. Adalete karşı çıkanlar bizden değil.'

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Seydo:

Fetöcüler temizleniyor.

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Bir nokta bile değilsem NE yim:

Futbol izleyen veya Futbol a giden insanlar galiba bol bol para harcıyor kola ve diğer kola gibi şeyler için. Acaba sadece yarısını içip gerisini çöpe atanlar varmı. Acaba o kolalar veya şişeleri paraya dönüştürmek mümkün mü ?

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Bir nokta bile değilsem NE yim:

Futbol bitdikden sonra.. Futbol Stadiyum dan çıkan insanlar.. acaba çöplere değerli şeyler atıyorlarmı. Mesela sadece yarısı içilmiş 2-buçuk litrelik kolalar ?

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hakan ahmet:

Şaşırdık mı hayır. Hep aynı senaryo

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