TFF, Bundesliga'yı sallayan yıldız için harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki on numara Mert Kömür için harekete geçti.

MİLLİ TAKIMA İSTENİYOR

Sky DE'de yer alan habere göre; TFF, Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı. Gösterdiği performansla beğeni kazanan Mert Kömür'ün Avrupa devlerinin radarına girdiği ve genç yıldızın en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu dile getirildi.

'EVET' DEME OLASILIĞI YÜKSEK

Haberde, Mert Kömür'ün Türk Milli Takımı'na 'Evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu ve büyük bir sürpriz olmazsa milli takıma katılacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan Mert Kömür, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.