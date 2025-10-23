TFF, Beşiktaş ve Konyaspor'u Disipline Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Süper Lig'deki erteleme maçında taraftarlarının yaptığı kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.
