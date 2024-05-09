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TFF, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'u PFDK'ya sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki saha olayları, Vavacars Fatih Karagümrük ise Trabzonspor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. Trabzonspor ise aynı maçtaki saha olayları ve çirkin tezahüratı sonrası disipline sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Spor

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