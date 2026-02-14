Haberler

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Papara Park'a 61 plakalı aracıyla gelmesi büyük tartışma yarattı. Özellikle Fenerbahçeli futbolseverler tarafından eleştirilen bu durum, bazı taraftarlar tarafından derbi öncesi 'mesaj niteliği taşıdığı' şeklinde yorumlandı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti.
  • Hacıosmanoğlu'nun 61 plakalı araçla stadyuma girişi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Fenerbahçeli taraftarlar, Hacıosmanoğlu'nun 61 plakalı araçla maça gelmesini eleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor– Fenerbahçe karşılaşması için Papara Park'a 61 plakalı aracıyla geldi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Karşılaşma öncesi stadyuma 61 plakalı araçla giriş yapan Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri özellikle Fenerbahçeli futbolseverler tarafından eleştirildi. Bazı taraftarlar, derbi öncesi bu tercihin "mesaj niteliği taşıdığı" yönünde yorumlar yaptı. Öte yandan konuya ilişkin TFF'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

EN BÜYÜK FENER

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

En büyük Allah fenerde noli

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aslan:

Fenerbahçe niye rahatsız olmuş anlamadım federasyon başkanı zaten Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

neyle gelmesi gerekiyordu? 35fb1907 ile mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Adam Trabzonspor lu ne var bunda çıkıp kazanırız Fenerbahçe taraftarı bunu büyütmek doğru değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

