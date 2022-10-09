TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'den EURO 2024 kurası sonrası ilk yorum: Allah'a şükür

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleştiği EURO 2024 elemeleri kurası sonrası açıklamalarda bulundu. Kuradan memnun olan Büyükekşi, "Allah'a şükür avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağız. Türk Milli Takımı'nın, Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BU BAŞARILARI GEÇMİŞTE YAŞADI"

Eşleşmelerin ardından konuşan Büyükekşi, "Gruptan çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, her şeyi başarırız. Türk milletinin tarihi birlik ve beraberlikle, başarılarla doludur. Genç bir Milli Takım var, tıpkı genç nüfusumuz gibi. Yurt içinde ve yurt dışında, gereken desteği vermeliyiz. Bu takım, hepimizin takımı. Gereken desteği vermeliyiz. Türkiye bu başarıları geçmişte yaşadı. İnşallah yine Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Oyuncularımız, Milli Takımı yükseltmek için var gücüyle mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

TFF Başkanı ayrıca, "Allah'a şükür avantajlı bir kura çektik. Bu işi başarma konusunda bir adım önde olacağız. Türk Milli Takımı'nın, Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok! Türk milletine güvenin." dedi.