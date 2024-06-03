Üye Girişi
Haberler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 için Türk hakemlerle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak Türk hakemlerle bir araya geldi. Büyükekşi, hakemlere A Milli Takım forması hediye ederek başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak Türk hakemlerle bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te düdük çalacak Türk hakem ekibi, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı.

Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı Video Yardımcı Hakem (VAR) Alper Ulusoy'a, A Milli Takım forması hediye ederek EURO 2024'te başarılar diledi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız

Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title