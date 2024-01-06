TFF Başkanı istifa etti mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiaları doğru mu, sağlık durumu nasıl?

TFF Başkanı istifa etti mi? Sorusu, Suudi Arabistan'da iptal edilen Süper Kupa finali nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Atatürk poster ve t-shirtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa krizinin ardından istifa edeceği iddiaları merak ediliyordu. Peki, TFF Başkanı istifa etti mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiaları doğru mu, sağlık durumu nasıl?

TFF BAŞKANI İSTİFA ETTİ Mİ?

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler. Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?" sorusuna, "TFF Başkanı istifa etmelidir evet. Benim kopuş sebebim, artık inancımın kalmamasını sebebi gözlerimin içine bakılarak gerçek olmayan şeyler ifade ediliyor" şeklinde yanıt verdi.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre; Büyükekşi'nin görevi bırakması durumunda TFF Başkanlığı için iş insanı Cemil Kazancı ve Servet Yardımcı'nın adı geçiyor. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken takımlar Türkiye'ye geldi.