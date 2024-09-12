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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 yıl önce soyunma odasına kilitlediği hakemleri görevden aldı

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Bir dönem Trabzonspor Başkanı olarak görev yapan şu anki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 9 yıl sonra hakem ve gözlemcilerin görevine son verdiği belirtildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. 9 yıl önce oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının hakemlerini soyunma odasından çıkarmadığı uzun süre tartışılan Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı olmasının ardından bu kişilerden bazılarının görevlerine son verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; O dönem hakem olup, bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilerden Taner Gizenci'nin, bu hafta Tahkim Kurulu'na başvurarak, görevlerinin iadesini istedikleri ortaya çıktı. Bunların arasında sadece Trabzonspor-Gaziantep değil, tartışmalı Trabzonspor-Konya maçında görevlendirilen hakemlerin de bulunduğu, Tahkim'e gönderilen yazıda yansıtıldı.

Tahkim Kurulu'na verilen dilekçede, "(Hakem veya gözlemci) Sebepsiz, gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde kadro dışı bırakılmıştır. Bu durumun asıl sebebi, 2.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantep müsabakasıdır. Aradan geçen 9 yıla rağmen ne yazık ki intikam hırsıyla hareket edilerek, o dönem müsabakada görev yapan hakem ve gözlemcilerin hepsinin görevine son verilmiştir" denildi.

GÖREV YAPAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Trabzonspor-Konyaspor: Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç, Eser Birinci, İlker Meral, Erdem İren (Hakem), Taner Gizenci (Gözlemci)

Trabzonspor-Gaziantep: Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun (Hakem), Nedim Göklü (Gözlemci)

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Spor

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Yorumlar (12)

Ques who:

Bu adamı başa getirirseniz yapacağı icraat da bu olur

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

MAFYADAN ÇİÇEK DAĞITMASINI MI BEKLEDİNİZ YOKSA

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Kimesterseni:

bir babanin ogluna soyledigi bir soylem vardi, baba ogluna adam olamazsin derdi, ogul kadi olup ilk once babasini getirtmisti ayagina bak adam olamazsin dedin Kadi oldum, hani babada demisti kadi olamazsin demedimki adam olamazsin dedim demisti. ne yapacaz aday cikmadi Abdurrahman Celebi

47
13
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Said Kurt:

Kral yakışır

13
37
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Yılmaz Yıldız:

Tipi uygun değil zaten bu işlere anca Trabzon da malzeme taşır

23
8
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Alparslan Aydoğan:

ANLAŞILAN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK MU BU İZLENİMMİ YARATILMAK İSTENİYOR

26
4
yanıtYanıtla
A Alkan:

Geciksede adalet tecelli etmiş olsa gerek

7
8
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Bilgehan BULUT:

Günümüz maçlarında da hata yapan hakemlere uygulanması gereken tarife, birilerinin sopayı göstermesi lazım, hakemler kendilerine çeki düzen vermeli, yaptıkları hatalarla takımların bir yıllık emekleri, milyon eurolarını çalıyorlar, hiç bir bedel ödemiyorlar.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Halil Umut Meler'inde kadro dışı kalıp hakemliğinin bitirilmesini rica ediyoruz. Büyük Başkan FARUK KOCA

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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