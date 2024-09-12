TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 9 yıl önce soyunma odasına kilitlediği hakemleri görevden aldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. 9 yıl önce oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının hakemlerini soyunma odasından çıkarmadığı uzun süre tartışılan Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı olmasının ardından bu kişilerden bazılarının görevlerine son verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; O dönem hakem olup, bugün gözlemcilik görevinde bulunan Süleyman Abay, Emre Altun, Adil Sinem ile hakemliğe devam eden Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez ve gözlemcilerden Taner Gizenci'nin, bu hafta Tahkim Kurulu'na başvurarak, görevlerinin iadesini istedikleri ortaya çıktı. Bunların arasında sadece Trabzonspor-Gaziantep değil, tartışmalı Trabzonspor-Konya maçında görevlendirilen hakemlerin de bulunduğu, Tahkim'e gönderilen yazıda yansıtıldı.

Tahkim Kurulu'na verilen dilekçede, "(Hakem veya gözlemci) Sebepsiz, gerekçesiz ve hukuka aykırı şekilde kadro dışı bırakılmıştır. Bu durumun asıl sebebi, 2.10.2015 tarihli Trabzonspor-Konyaspor ve 28.10.2015 tarihli Trabzonspor-Gaziantep müsabakasıdır. Aradan geçen 9 yıla rağmen ne yazık ki intikam hırsıyla hareket edilerek, o dönem müsabakada görev yapan hakem ve gözlemcilerin hepsinin görevine son verilmiştir" denildi.

GÖREV YAPAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

Trabzonspor-Konyaspor: Süleyman Abay, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç, Eser Birinci, İlker Meral, Erdem İren (Hakem), Taner Gizenci (Gözlemci)

Trabzonspor-Gaziantep: Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun (Hakem), Nedim Göklü (Gözlemci)