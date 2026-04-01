TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela: Dünya Kupası'nı ellerimizde kaldırırız bence

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela Hacıosmanoğlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ela Hacıosmanoğlu, "Günlerdir bekliyordum Dünya Kupası'na gitsek güzel olur diye. Benim o maçta biraz içimden öyle bir his gelmişti babam başkan olsa güzel olur hem de takımımızı kazandırır diye. Trabzonspor'dan başkan olduğu gelmişti aklıma. Ben de babama demiştim yani pek umudum yoktu ama yaptı. Ben milli takıma tüm inancımla güveniyorum. Milli takım tüm takımları geçer. Dünya Kupası'nı ellerimizde kaldırırız bence. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı