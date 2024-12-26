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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye verecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi mahkemeye verecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi dönemine ait Haziran 2023-Mayıs 2024 arasındaki mali raporlarda belirtilen rakamların yanlış olduğunu tespit etti. Daha önce bu duruma dikkat çeken mevcut federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Büyükekşi'ye dava açması bekleniyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi dönemini bağımsız kurullarca mali olarak inceletti.

RAKAMLAR YANLIŞ ÇIKTI, DAVA AÇILABİLİR

HT Spor'da yer alan habere göre; Haziran 2023-Mayıs 2024 arasındaki mali raporların incelenmesi sonucunda, rakamların yanlış olduğu tespit edildi. Haberde, ilgili dönemdeki mali raporların dava edilebileceği ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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