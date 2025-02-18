TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde konuşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Hacıosmanoğlu, 19 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacaktır" denildi.

GÜNDEMİN BİR NUMARALI MADDESİ DERBİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK ÇAĞRISINI REDDETTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u 19 Şubat Çarşamba günü Riva'da toplantıya çağırmış ancak Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.