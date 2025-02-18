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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde konuşacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 19 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 13.00'te Riva'da kameralar karşısına geçecek. Hacıosmanoğlu'nun 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Hacıosmanoğlu, 19 Şubat Çarşamba günü (yarın) saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündeme dair gelişmelere ilişkin 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da açıklamalarda bulunacaktır" denildi.

GÜNDEMİN BİR NUMARALI MADDESİ DERBİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK ÇAĞRISINI REDDETTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u 19 Şubat Çarşamba günü Riva'da toplantıya çağırmış ancak Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde konuşacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ne konuşacaksın acaba?Fenevbahçe hariç kimse sana ne inanıyor ne de güveniyor...

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

Ali koçtan izin almış mı acaba

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

25 hafta geçmiş hiç konuşmak yok Suçlamalar tehditler olayı küçümsemeler Alay geçmeler almış başını gitmiş Haftaya derbi var Önemli açıklamalar yapacakmış Ya işin gücün bi tarafa yamanmak Bi tarafa verdiğin sözü tutmak için taklalar atmak Senin ülke futbolunu marka değerini yükseltmek gibi bi niyetinin olmadığını en iyi kendin biliyorsun Tek amacın Ortalığı germek yangın yerine çevirmek Sonra ben demiştim sebebi ben değilim Suçu hemen başka yerlere çekmek Yemezler iki yüzlü insan yemezlr

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Haber Yorumlarıömer faal:

bu hacının geldiğinden beri yaptığı bir işi söylesin ne yaptı değiştirdiği düzeltiği ne oldu etkisi ne oldu onu çıkıp açıklasın iyice kötü beter oldu herşey

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

dursun bırakın yerinde dursun ..yemedi tabi ali koç'un karşışına çıkamaz

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ali Koç'un uşağı olmuş, her türlü iftirayı Galatasaray'a atan, hakaret eden yöneticilere en ufak uyarı yapmayan, yaptırım uygulayamayan aciz bir TFF başkanı. Sen önce görevini adam gibi yap

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