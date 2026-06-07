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TFF'nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi

TFF'nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu'nda, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. 2025-2026 dönemine ait faaliyetler onaylanırken, 2026-2027 bütçesi de kabul edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu 182 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Olağan mali genel kurulunda, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu ile denetleme kurulunun faaliyetleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 döneminin bütçesi de onaylandıktan sonra genel kurul sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı

TFF'de ibra kararı!

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