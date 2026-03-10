Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray – Liverpool maçı öncesi RAMS Park'a gelerek Galatasaray yönetiminden isimlerle tokalaşıp stadyuma giriş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu RAMS Park'a geldi. Hacıosmanoğlu'nun stadyuma giriş anları kameralara yansıdı.

YÖNETİMLE TOKALAŞARAK STADA GİRDİ

Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce stadyuma gelen Hacıosmanoğlu'nun, girişte Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle tokalaştığı görüldü. TFF Başkanı daha sonra protokol tribününe geçmek üzere stadyuma giriş yaptı.

DEV MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasını Hacıosmanoğlu'nun protokol tribününden izlemesi bekleniyor.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIbrahim Kekec:

sıkıntı yok bence hangi takım olsa giderdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre yıldırmaz:

Sakın haa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

