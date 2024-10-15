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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kuralının önümüzdeki sezon değişeceğini duyurdu. 1. Lig'de yabancı futbolcu olmaması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, "Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında önümüzdeki sezon yabancı kuralının değişeceğini açıkladı.

"YABANCI SINIRI KALKACAK"

Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırının kalkacağını belirten Hacıosmanoğlu, "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG VE 1. LİG'DEKİ YABANCI KURALI

Trendyol Süper Lig kulüpleri, A takım listelerinde 14 tane yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilen takımlar, sahaya ise 11 yabancıyla çıkabiliyor. Trendyol 1. Lig'de ise A takım listelerinde 8 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Bunların 6'sı müsabaka isim listesindeve sahada yer alabiliyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Kısıtlama Futbol Spor

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