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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Taziye Ziyareti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Taziye Ziyareti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Alanyaspor'a yarınki Kayserispor maçı için başarı temennileri iletildi ve forma hediyeleri verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe eşlik etti. Ziyarette ayrıca Alanyaspor Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, Asbaşkan Enver Vural, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Joao Pereira da hazır bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Boztepe, Başkan Hasan Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini ileterek, Alanyaspor'a yarın oynanacak Kayserispor maçı için başarı temennisinde bulundu. Ziyaretin sonunda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuklarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formaları hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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