TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında dayanışma, yardımlaşma ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Toplumsal barışın ve ortak değerlerimizin temelini oluşturan; dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlık duygularımızı pekiştiren Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği bu müstesna günler, bizlere sadece paylaşmayı değil; aynı zamanda birbirimize daha sıkı kenetlenmeyi, sorumluluk almayı ve ortak değerlerimizi geleceğe taşımayı da hatırlatmaktadır. Toplumsal birlik bilincini hayatımızın her alanına taşıma temennisiyle; Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Futbol ailemizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."