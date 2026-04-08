TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu hazır bulundu.

Bakan Ersoy'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu ay-yıldızlı takım forması ve plaket verdi.

Ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya da adının yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.