TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 19 Mayıs Mesajı Yayımladı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 19 Mayıs Mesajı Yayımladı
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919, pranga vurulmak istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. İstikbal mücadelesini yokluklar içerisinde canı pahasına veren Milletimiz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; tarihe bir kez daha "yenilmez" olarak geçmiştir. Milli iradenin rehberliğinde yeniden kurulan ülkemiz, güçlü bir devlet olarak tarihteki yerini almıştır.

Atatürk açtığı Meclisi çocuklara; "Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." sözleriyle de bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan ederek onlara olan güvenini göstermiştir.

İstiklal mücadelemizin temellerinin atıldığı bu kıymetli günde, başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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